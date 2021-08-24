Yasemin Allen’in sevgilisi tanıdık çıktı! Uğur Güven ile yakalanınca panikledi

Bodrum önceki gece sürpriz bir aşka tanık oldu. Hadise ve Ece Sükan gibi Türkiye'nin en gözde kadınlarıyla aşk yaşayan Uğur Güven, yine başka bir güzelin kalbine girmeyi başardı. Çapkın iş adamı, önceki gece Cennet Koyu'nda bulunan Akana Otel'in beach'inde oyuncu Yasemin Allen ile bir partiye katıldı.