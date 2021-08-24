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Çocuğa yardım eden şarkıcı Begüm Polat komşusu tarafından darp edildi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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Çocuğa yardım eden şarkıcı Begüm Polat komşusu tarafından darp edildi

Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu?' eserine yaptığı cover ile dikkatleri üzerine çeken Begüm Polat, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bomonti'de bir sitede oturan Polat'ın, kadın komşusu tarafından saldırıya uğradığı.

Daha önce oturduğu sitenin etrafında mendil satan bir çocuğa zaman zaman yardım eden Polat, yine o çocukla ilgilendiği sırada sitedeki kadın komşusu tarafından darp edildi.

Tekmeli tokatlı kavgada Polat'ın elinde ve dizinde yaralar oluştu. Ünlü şarkıcıyı yanındaki erkek arkadaşı ve güvenlik zor kurtardı. Yüzüne direkt saldırmaya çalışan ve yere düştüğünde bile tekme atmaya çalışan komşusunu mahkemeye veren Polat, davayı kazanırsam tazminatı o çocuğun okul masrafları için harcayacağını söyledi.

'ŞOK YAŞADIM'

Ünlü şarkıcı, "Saldırıya uğrayınca büyük şok yaşadım, şaşkınlıktan hareket bile edemedim. Aslında beni gördüğünde selam veren biriydi, neden böyle bir şey yaptığını hiç anlayamadım. Kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde kadının kadına yaptığı şiddet gerçekten büyük talihsizlik..." diyerek olayı anlattı.

Şiddet uygulayan komşu hem kadın, hem de Polat'ı sosyal medyadan takip edip gördüğünde selam veren birisi.

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