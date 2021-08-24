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İlkay Gündoğan'dan Sara Arfoui'ye nazar boncuğu! Boynundan çıkarmadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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İlkay Gündoğan’dan Sara Arfoui’ye nazar boncuğu! Boynundan çıkarmadı

Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan, sevgilisi Sara Arfaoui’ye nazar boncuklu kolye hediye etti. İtalyan güzel, yeni kolyesini boynundan çıkarmaz oldu...

İngiliz devi Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İtalyan aşkı Sara Arfaoui'ye nazar boncuklu kolye hediye etti. Çok etkilenen İtalyan model, o günden beri yeni kolyesini boynundan çıkarmadı.

Sara Arfaoui kolyeyi boynundan çıkarmıyor.

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