Filiz Akın hayranlarını korkuttu! Yoğun bakımdan çıktı
Yeşilçam'ın efsanevi ismi Filiz Akın sevenlerini korkuttu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan usta oyuncu, 3 gün yoğun bakımda kaldı.
Tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a döndü. Sağlık durumu iyiye giden ünlü sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi. Akın'ın bu hafta içinde taburcu edilmesi bekleniyor.
HAYAT BU ROLE UYGUN GÖRDÜ
Türk sinemasında 100'ü aşkın filme imza atan Filiz Akın'ın özel yaşamı ve sanat hayatının bilinmeyenlerini anlattığı "Hayatın Provası Yok" adlı kitap, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı. Sanatçı, nehir söyleşi türündeki kitapta Bircan Usallı Silan'ın sorularına yanıt verdi. Akın, "Oyunculuk yaparken es geçtiğin ya da doya doya yaşamadığın duygular oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:
CENAZEYE KATILAMAZDIK
"Biz o kadar yoğun çalışırdık ki, yakınlarımızın cenazesine bile katılamadığımız olurdu. Fazla özveri isteyen bir işti sinema. Günler, geceler boyunca çalışırdık. Hiçbir duyguyu hakkını vererek yaşadığımı söyleyemem. Kadın olmak ne tuhaf. Ayrıca bunun hakkını nasıl verebilirsiniz? Bol bol süslenmek, giyinmek, farkını ortaya koymak ise; evet, bunları filmlerimizde rol gereği yaptık. Bir de ayrıca yapacak zaman yok. Abla olmak duygusu örneğin. Kız kardeşimi hep sevdim, hep ihtiyacı olduğunda yanında olmaya çalıştım. Annemle de öyle. Onlarla her an birlikte olamıyordum ama destektik birbirimize. Hayat böyle bir role uygun görmüştü bizi. Gerçek yaşamdan çok filmlerde yaşanacak ana temalar, duygular. Ama bunu şikâyet olarak söylemiyorum. Değdi mi demiyorum en azından. Değdiğine inanıyorum. Şu gördüğüm sevgi, saygı. Az şey mi bunlar?"
Kanseri bile nazikçe karşıladı
* Kitapta, ünlülerin Filiz Akın'la ilgili düşüncelerine de yer verildi.
* TÜRKAN ŞORAY: Adını duyunca içimin titrediği Filiz; narin, duygusal, zarif kişiliğinin yanı sıra her olayı metanetle karşılayan çok güçlü bir yanı da olan arkadaşım. En umutsuz anda bile, bir umut ışığı yakalar.
* OYA BAŞAR: Çocukken açık hava sinemasına gider, o sihirli dünyayı seyrederdik. Sarı uzun saçları, zarafeti ve şıklığı bana hep çok farklı gelmişti. Yıllar sonra kendisini tanıdığımda ruhunun da ne kadar güzel ve gerçek olduğunu gördüm. Benim hem ablam, hem arkadaşım, hem sırdaşım oldu.
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