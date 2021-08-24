Eşini drone ile fena yakaladı! Sosyete bu olayı konuşuyor.

Daha sonra otel odasının balkonunda da eşini kayda alan bu sosyetik güzel, tüm aldatma görüntülerini kayıt altına almış..Tabii bu durum sonrası evlerini ayıran sosyetik çift, birbirlerine dava açmamış ama aldatma hikayesi şimdilerde tüm sosyetenin diline düşmüş..