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Eşini drone ile fena yakaladı! Sosyete bu olayı konuşuyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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Eşini drone ile fena yakaladı! Sosyete bu olayı konuşuyor.

Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı sosyetik bir kadın, kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını dronla takibe aldı. Eşini dronla takip ettiren sosyetik güzel, restoranda eşini, yabancı bir güzel ile eğlenirken saniye saniye görüntületmiş.

Birliktelikleri örnek olarak gösterilen sosyetik bir çift, şimdilerde boşanma noktasına geldi. Bir süredir araları limoni olan ve bu durumu ellerinden geldiğince saklamaya çalışan çiftin son yaşadıkları ajan filmlerine konu olacak cinsten.

EŞİNİ YABANCI BİR KADINLA YAKALADI

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan sosyetik kadın, kocasını bir otelin restoranında yabancı bir güzelle eğlenirken yakalamış. Fakat ne yakalama!

ALDATMAYI DRONE İLE ÖĞRENDİ!

Eşinin kendisini aldattığını düşünen sosyetenin gözde hanımefendisi, kocasını takibe almış ve bir drone ekibi kurmuş. Eşini dronla takip ettiren sosyetik güzel, restoranda eşini, yabancı bir güzel ile eğlenirken saniye saniye görüntületmiş.

Daha sonra otel odasının balkonunda da eşini kayda alan bu sosyetik güzel, tüm aldatma görüntülerini kayıt altına almış..Tabii bu durum sonrası evlerini ayıran sosyetik çift, birbirlerine dava açmamış ama aldatma hikayesi şimdilerde tüm sosyetenin diline düşmüş..

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