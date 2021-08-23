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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e büyük jest! 15 milyonluk sürpriz

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 23.08.2021
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e büyük jest! 15 milyonluk sürpriz

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle beğeni toplayan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, Bodrum'da ikinci kez ev sahibi oldu.

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'daki Osman Bey rolüyle beğeni toplayan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, Bodrum'da ikinci kez 'ev'lendi!

Hatırlarsınız; Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'daki evlerinden İstanbul'a dönmüş; uçaktan indikten sonra evlerinin bulunduğu Gümüşlük'te orman yangını çıktığını öğrenmişlerdi.

Özellikle Fahriye Evcen, orada olmamalarına rağmen psikolojik olarak yangından çok etkilendiğini söylemişti.

Öğrendim ki, yangın paniğinden sonra Evcen'in tekrar Bodrum'daki evlerine gitmeye gönlü elvermemiş.

Burak Özçivit'in de eşinin Bodrum'da evsiz kalmasına gönlü elvermemiş ve yeni bir villa satın almış. Özçivit, Bodrum Gündoğan'daki Armada Praxis adlı siteden aldığı villaya, tam 15 milyon lira ödemiş. Seneye tatillerini bu villada yapacaklarmış. Bu arada Gümüşlük'teki evlerini de satmamışlar.

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