Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e büyük jest! 15 milyonluk sürpriz

Burak Özçivit'in de eşinin Bodrum'da evsiz kalmasına gönlü elvermemiş ve yeni bir villa satın almış. Özçivit, Bodrum Gündoğan'daki Armada Praxis adlı siteden aldığı villaya, tam 15 milyon lira ödemiş. Seneye tatillerini bu villada yapacaklarmış. Bu arada Gümüşlük'teki evlerini de satmamışlar.

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