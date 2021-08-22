Deniz Seki tek kalemde harcadı! O sözleri ’Pinokyo Deniz’ dedirtti

ACI İTİRAF GELDİ!

Ancak o dönem Şeyda Coşkun'a sahip çıkıp, "Vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir" diyen Seki'den önceki gün şok bir itiraf geldi.

Son olarak uyguladığı buz terapisi yöntemiyle 36 bedene kadar düşen şarkıcı, Instagram'dan yeni haline kavuşma mucizesi olarak gösterdiği ürünün reklamını yaptı. Seki paylaşımında "Herkes sormuş buz terapisi ile zayıflamadım doğru. Şeyda Coşkun'un özel programı ile zayıflarken sarkmalarım ve inatçı fazlalıklarım çok fazla oluşmaya başlayınca kullandım. Hala kullanıyorum ve şahsen tavsiye ediyorum. Bacak, göbek ve kollarımda bende çok işe yaradı. Karar sizindir. Umarım herkes istediği hedefe ulaşır" dedi.

Takipçileri de Seki'ye, "Hani Şeyda Coşkun'da hiç sarkman olmamıştı" diye sordu. Seki'nin itirafı sonrasında gözler daha önce Seren Serengil ve Hadise gibi birçok ünlüyü mağdur eden Şeyda Coşkun'a çevrildi.