Deniz Seki tek kalemde harcadı! O sözleri 'Pinokyo Deniz' dedirtti
Şeyda Coşkun’la zayıflayan Deniz Seki, “Vücudumda sarkma falan yok” diyerek yaşam koçuna sahip çıkmıştı. Ancak şarkıcı daha sonra buz terapisi yaptı. Seki, önceki gün de şok bir itirafta bulunup yaşam koçunu harcadı. İşte detaylar...
Değişimiyle büyük beğeni kazanan şarkıcı Deniz Seki'den itiraf gibi reklam geldi. Geçtiğimiz aylarda ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun'la çalışan 51 yaşındaki şarkıcı, 2.5 ayda 22 kilo verip 81 kilodan 59'a düşmüştü. Seki'nin hızlı kilo vermesi sonucunda vücudunda oluşan deformasyon nedeniyle operasyon geçirdiği iddia edilmişti.
ACI İTİRAF GELDİ!
Ancak o dönem Şeyda Coşkun'a sahip çıkıp, "Vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir" diyen Seki'den önceki gün şok bir itiraf geldi.
Son olarak uyguladığı buz terapisi yöntemiyle 36 bedene kadar düşen şarkıcı, Instagram'dan yeni haline kavuşma mucizesi olarak gösterdiği ürünün reklamını yaptı. Seki paylaşımında "Herkes sormuş buz terapisi ile zayıflamadım doğru. Şeyda Coşkun'un özel programı ile zayıflarken sarkmalarım ve inatçı fazlalıklarım çok fazla oluşmaya başlayınca kullandım. Hala kullanıyorum ve şahsen tavsiye ediyorum. Bacak, göbek ve kollarımda bende çok işe yaradı. Karar sizindir. Umarım herkes istediği hedefe ulaşır" dedi.
Takipçileri de Seki'ye, "Hani Şeyda Coşkun'da hiç sarkman olmamıştı" diye sordu. Seki'nin itirafı sonrasında gözler daha önce Seren Serengil ve Hadise gibi birçok ünlüyü mağdur eden Şeyda Coşkun'a çevrildi.
Seki'nin daha önce savunduğu Şeyda Coşkun'u ürün reklamı için karalaması "Pinokyo Deniz" dedirtti.
Ünlü şarkıcı Hadise de Şeyda Coşkun'un diyetiyle vücudunun sarktığını söyleyip şikayetçi olmuştu.
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