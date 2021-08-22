Büşra Develi’den şaşırtan hamle: Tek kalemde sildi

Sosyetik Caroline Koç'un yeğeni Cem Aktay ile yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Develi'den şok hamle geldi. Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra uzun süre kalbini aşka kapatan Büşra Develi, daha sonra Cem Aktay ile aşk yaşamaya başlamıştı.