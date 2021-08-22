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Büşra Develi'den şaşırtan hamle: Tek kalemde sildi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.08.2021
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Büşra Develi’den şaşırtan hamle: Tek kalemde sildi

Ekranların sevilen ismi Büşra Develi, önceki gün kafaları karıştırdı. Güzel oyuncu Büşra Develi, sosyetik sevgilisi Cem Aktay ile fotoğraflarını silerek “Aşk bitti mi?” dedirtti.

Sosyetik Caroline Koç'un yeğeni Cem Aktay ile yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Develi'den şok hamle geldi. Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra uzun süre kalbini aşka kapatan Büşra Develi, daha sonra Cem Aktay ile aşk yaşamaya başlamıştı.

SESSİZ SEDASIZ AYRILIK
Sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, önceki gün Instagram paylaşımlarını silerek kafa karıştırdı. İddialara göre iki ünlü isim, ilişkilerini sessiz sedasız noktalandırdı.

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