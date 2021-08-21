Mahmut Tuncer'in otopark kavgası! Ailesiyle karakolluk oldu
Ailesiyle birlikte Sarıyer’de yaşayan Mahmut Tuncer, aynı sitede ikamet eden Doktor Nahide Diren ile kavga etti. İkili arasında çıkan otopark kavgası karakolda bitti. Diren, Tuncer ve ailesinin kendisini ‘Arabanı çizeriz bak’ diye tehdit ettiğini, Tuncer ailesi ise hakaret ve tehditlere asıl kendilerinin maruz kaldığını iddia etti
Türkücü Mahmut Tuncer eşi Işıl ve kızı Gizem Tuncer'le birlikte İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyordu. Aynı sitede yaşayan doktor Nahide Diren, 17 Mayıs'ta siteye girdi. Aracını oturduğu ikametin önünde başka bir araç olması nedeniyle sokağa park etti. İddiaya göre, Işıl Tuncer, Diren'e bağırarak "Aracını buraya çekme" dedi. Diren, "Burası belediyenin sokağı, park ederim" diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışmaya Gizem de dahil oldu.
"ARABANI ÇİZERİZ"
Gizem Tuncer "Burası bizim bahçenin girişi. Bahçede tadilat var. Aracınız çizilir" dedi. Anne kızın tartışmasına bahçe duvarından sokağa atlayan Mahmut Tuncer de katıldı. Ünlü türkücü ve Diren arasında yaşanan tartışma büyüdü. Diren polisi arayarak yardım istedi.
"TANIDIKLARIM VAR İSTEDİĞİNİ ARA"
Olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen Tuncer ailesi ve Diren'in ifadelerine başvuruldu. Diren, Tuncer ailesinin kendisine hakaret ettiğini, "Aracınızı çizeriz" gibi sözlerle tehditler savurduğunu ve ünlü türkücünün "Tanıdıklarım var, istediğini ara" dediğini ileri sürdü. Taraflar hakkında soruşturma başlatıldı.
TARTIŞMA ANINI KAMERAYA ALDI
Mahmut Tuncer, tehdit ve hakaret iddialarını reddederek, Diren'in kendilerine hakaretler savurduğunu ileri sürdü. Yaşanan tartışmayı kaydeden Tuncer, "Bu sırada bile tehditler savurdu. 'Gazeteci misin' dedi? Ben ünlüyüm, bu tür olaylar karşısında dikkatli olmak zorundayım' dedim" şeklinde konuştu.
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