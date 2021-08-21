Mahmut Tuncer’in otopark kavgası! Ailesiyle karakolluk oldu

Türkücü Mahmut Tuncer eşi Işıl ve kızı Gizem Tuncer'le birlikte İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyordu. Aynı sitede yaşayan doktor Nahide Diren, 17 Mayıs'ta siteye girdi. Aracını oturduğu ikametin önünde başka bir araç olması nedeniyle sokağa park etti. İddiaya göre, Işıl Tuncer, Diren'e bağırarak "Aracını buraya çekme" dedi. Diren, "Burası belediyenin sokağı, park ederim" diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışmaya Gizem de dahil oldu.