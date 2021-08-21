Amine Gülşe'ye Galatasaray taraftarından tepki geldi
Fanatik Galatasaraylı olduğu bilinen ve daha önce formasıyla maçlara giden Amine Gülşe, eşi Mesut Özil için Fenerbahçeli oldu. Fenerbahçe forması giyen Gülşe'ye sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki geldi. Fenerbahçeliler de “Hoşgeldin yenge” diyerek destek oldu
Fanatik Galatasaraylı olarak bilinen Amine Gülşe, eşi Mesut Özil için Fenerbahçeli oldu. Güzel oyuncu, önceki gün Fenerbahçe-HJK Helsinki maçını Ülker Stadı'nda kızı Eda ile tribünden izledi. Fenerbahçe forması giyen Gülşe'yi gören sarı-kırmızılılar "Bir daha Galatasaray maçına gelme" diyerek tepki gösterdi.
Gülşe'ye destek veren sarılacivertli taraftarlar da "Yuvana hoşgeldin yenge", "Bu forma sana ayrı bir hava kattı", "Sonunda doğru yolun buldun Amine" yorumları yaptı. Daha sonra iki takımın taraftarlarının güzel oyuncu için sosyal medyadan atışmaya başlaması ise "Amine derbisi başladı" dedirtti.
Amine Gülşe, daha önce, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un da bu formayı giymesini isterim" demişti.
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