Amine Gülşe’ye Galatasaray taraftarından tepki geldi

Gülşe'ye destek veren sarılacivertli taraftarlar da "Yuvana hoşgeldin yenge", "Bu forma sana ayrı bir hava kattı", "Sonunda doğru yolun buldun Amine" yorumları yaptı. Daha sonra iki takımın taraftarlarının güzel oyuncu için sosyal medyadan atışmaya başlaması ise "Amine derbisi başladı" dedirtti.