Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

Ama daha sonra gittim doktora ve rapor aldım burnumda iki adet kırık var. Bu adam beni öldürmek istedi. Burnumu kırdı, şimdi tahliye oldu. Ben hala korkuyorum. Bu kez yine karşıma çıkıp beni öldürmeyeceğinin garantisi yok. Ben gerçekten korkmak, ölmek istemiyorum" dedi.

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