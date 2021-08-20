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Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

Geçen ay arkadaşlarıyla Beşiktaş'ta gece kulübüne eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş, aniden karşısına çıkan eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından darbedildi. Burnunda iki kırık oluşan Akbaş'ın şikayeti üzerine tutuklanan Ayta, tahliye oldu. Karara isyan eden ünlü manken, "Bu kez yine karşıma çıkıp beni öldürmeyeceğinin garantisi yok. Ben gerçekten korkmak, ölmek istemiyorum" dedi.

Beşiktaş Ortaköy'de meydana gelen olayda manken Gizem Akbaş bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlemeye gittiği sırada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

İddiaya göre bunu gören eski erkek arkadaşı Akbaş'ın bulunduğu gece kulübüne geldi. Onun masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören Ayta, mankenin karşısına bir anda çıkıp acımasızca yüzüne yumruk attı.

Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

Burnu kırılan manken yere düşünce de durmayan Ayta yerde de tekmeler atmaya başladı. O anlar saniye saniye kulübün kamerasına yansıdı.

Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay anı görüntülerinde eski sevgilinin mankenin karşısına çıkıp bir anda suratına yumruk attığı ve yere düşünce defalarca tekmeler savurduğu anlar görülüyor.

Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

Daha sonra çevredekilerin gelmesiyle kavga sona eriyor. Akbaş'ın şikayeti üzerine eski sevgilisi gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

Ancak cezaevine gönderilen Ayta, hayati tehlike geçirmeksizin ve kemik kırığı oluşmaksızın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığının anlaşıldığı gerekçesiyle tahliye oldu.

Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

"BEN GERÇEKTEN KORKMAK ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Son gelişmeler sonrası Sabah'a konuşan Akbaş karara isyan etti. Ölmek istemediğini söyleyen ünlü model şu açıklamayı yaptı:

"Ben bu olayı yaşadıktan sonra hemen gidip rapor aldım. Ancak o zaman çekilen filmlerde ödemden kaynaklı kırıklar belli olmamış ve kırık yok deforme var yazılmış.

Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”

Ama daha sonra gittim doktora ve rapor aldım burnumda iki adet kırık var. Bu adam beni öldürmek istedi. Burnumu kırdı, şimdi tahliye oldu. Ben hala korkuyorum. Bu kez yine karşıma çıkıp beni öldürmeyeceğinin garantisi yok. Ben gerçekten korkmak, ölmek istemiyorum" dedi.

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