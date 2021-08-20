Manken Gizem Akbaş burnunu kıran eski sevgilisinin tahliyesine isyan etti: “Ölmek istemiyorum!”
Geçen ay arkadaşlarıyla Beşiktaş'ta gece kulübüne eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş, aniden karşısına çıkan eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından darbedildi. Burnunda iki kırık oluşan Akbaş'ın şikayeti üzerine tutuklanan Ayta, tahliye oldu. Karara isyan eden ünlü manken, "Bu kez yine karşıma çıkıp beni öldürmeyeceğinin garantisi yok. Ben gerçekten korkmak, ölmek istemiyorum" dedi.
Beşiktaş Ortaköy'de meydana gelen olayda manken Gizem Akbaş bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlemeye gittiği sırada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşımlar yaptı.
İddiaya göre bunu gören eski erkek arkadaşı Akbaş'ın bulunduğu gece kulübüne geldi. Onun masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören Ayta, mankenin karşısına bir anda çıkıp acımasızca yüzüne yumruk attı.
Burnu kırılan manken yere düşünce de durmayan Ayta yerde de tekmeler atmaya başladı. O anlar saniye saniye kulübün kamerasına yansıdı.
OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Olay anı görüntülerinde eski sevgilinin mankenin karşısına çıkıp bir anda suratına yumruk attığı ve yere düşünce defalarca tekmeler savurduğu anlar görülüyor.
Daha sonra çevredekilerin gelmesiyle kavga sona eriyor. Akbaş'ın şikayeti üzerine eski sevgilisi gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Ancak cezaevine gönderilen Ayta, hayati tehlike geçirmeksizin ve kemik kırığı oluşmaksızın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığının anlaşıldığı gerekçesiyle tahliye oldu.
"BEN GERÇEKTEN KORKMAK ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Son gelişmeler sonrası Sabah'a konuşan Akbaş karara isyan etti. Ölmek istemediğini söyleyen ünlü model şu açıklamayı yaptı:
"Ben bu olayı yaşadıktan sonra hemen gidip rapor aldım. Ancak o zaman çekilen filmlerde ödemden kaynaklı kırıklar belli olmamış ve kırık yok deforme var yazılmış.
Ama daha sonra gittim doktora ve rapor aldım burnumda iki adet kırık var. Bu adam beni öldürmek istedi. Burnumu kırdı, şimdi tahliye oldu. Ben hala korkuyorum. Bu kez yine karşıma çıkıp beni öldürmeyeceğinin garantisi yok. Ben gerçekten korkmak, ölmek istemiyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
- Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?
- YKS tercih sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?