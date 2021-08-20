21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Necla Hazır’a büyük şok! Eski damadı Taner Şafak evini bastı tehditler savurdu

Necla Hazır’a büyük şok! Eski damadı Taner Şafak evini bastı tehditler savurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
ABONE OL
Necla Hazır’a büyük şok! Eski damadı Taner Şafak evini bastı tehditler savurdu

Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Taner Şafak ile 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ancak ikilinin arasında sular durulmadı. Eski kayınvalidesi Necla Nazır’ın kapısına dayanan Şafak, kapıları tekmeledi, tehdit savurdu. Karakola gidip şikayetçi olan usta oyuncu, “Eski damadım ‘Seni öldüreceğim’ diye tehdit etti. Silah sesi de duydum” dedi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, kendisi gibi müzisyen olan Taner Şafak ile evlenmiş, 2019 yılında ise boşanmıştı. Çiftin oğullarının velayeti Tuğçe Tayfur'da kalırken mahkeme, Şafak'ın bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti.

Şafak, bir süre önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etmişti.

KAPISINA DAYANDI

Eski karı-koca arasında yeni bir kriz çıktı. Bu sefer Tayfur'un annesi Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necla Nazır, eski damadıyla karakolluk oldu. Nazır, torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak'ı arayıp durumu bildirdi. Ancak eski damat, müsait olmadığını, gelemeyeceğini söyledi. Nazır da, eski dünürlerini arayacağını ve torunları ile görüşmesini isteyeceğini söyledi.

'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM'

Bu konuşmadan sonra Taner Şafak, çıldırmış vaziyette Nazır'ın oturduğu daireye geldi ve kapıyı tekmelemeye başladı. Eski damat, "Siz kimsiniz, sizi öldüreceğim" diyerek bağırmaya başladı. İddiaya göre o sırada silah patlama sesi de duyuldu.

KARAKOLA GİTTİ

Korkuya kapılan Nazır, önce polisi ardından kızını aradı. Tayfur, eski eşini arayarak annesinin ikametinden gitmesi için ikna etmeye çalıştı. Tehditlerine devam eden eski damat, olay yerinden ayrıldı. İfade vermeye emniyete giden Nazır, Taner Şafak'tan şikayetçi oldu.

'ÇOCUĞUM AĞLIYORDU ENDİŞEYE KAPILDIM'

Olayla ilgili ifadesi alınan Taner Şafak şunları söyledi: "Telefonda çocuğumun ağlama sesini duydum. Bir şey oldu endişesi ile oraya gittim. Silah kullanmadım, kapıyı sert vurduğum için sesleri karıştırmış olabilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Taner Şafak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA