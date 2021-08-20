Necla Hazır’a büyük şok! Eski damadı Taner Şafak evini bastı tehditler savurdu

KAPISINA DAYANDI

Eski karı-koca arasında yeni bir kriz çıktı. Bu sefer Tayfur'un annesi Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necla Nazır, eski damadıyla karakolluk oldu. Nazır, torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak'ı arayıp durumu bildirdi. Ancak eski damat, müsait olmadığını, gelemeyeceğini söyledi. Nazır da, eski dünürlerini arayacağını ve torunları ile görüşmesini isteyeceğini söyledi.