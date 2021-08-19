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Kurtlar Vadisi dizisinin Ünsal Kemal'inden kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı eşi son durumu açıkladı | Mesut Akusta kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Kurtlar Vadisi dizisinin Ünsal Kemal’inden kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı eşi son durumu açıkladı | Mesut Akusta kimdir?

2007- 2016 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ünsal Kemal karakteriyle adından söz ettiren ve diziseverlerin büyük beğenisini kazanan ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan kötü haber! 57 yaşındaki Akusta, Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son durumu eşi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Sinema oyuncusu Mesut Akusta (57), Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sanatçı Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

KÖTÜ HABERİ EŞİ DUYURDU

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

Usta oyuncu son olarak TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Mete Bey karakaterini canlandırıyordu.

Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi ÜNLÜ OYUNCU BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

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