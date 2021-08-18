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Can Yaman ve Diletta Leotta'dan kötü haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.08.2021
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Can Yaman ve Diletta Leotta’dan kötü haber

Yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede evlenme kararı alan çiftten kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Leotta'nın doğum günü partisine katılmayan Can Yaman, ayrılık haberlerini gündeme getirdi.

Yurt dışında geniş bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman, yeni dizisi için İtalya'ya yerlemesinin ardından spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başladı.

Kısa sürede evlilik kararı alan çift, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a geldi. Ancak çiftin bu mutluluğunun sona erdiği öğrenildi. İddianın kaynağı ise Dietta Leotta'nın doğum günü partisiydi.

DOĞUM GÜNÜNE KATILMADI

30 yaşına giren güzel spiker, yaşgünü pastasını tek başına üfledi. Partide çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan servis etti. Ancak Can Yaman'ın hiçbir karede olmadığı görüldü. Bu da ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

Can, evlilik teklif ettiği Diletta'yı yaşgününde yalnız bıraktı.

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