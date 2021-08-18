Can Yaman ve Diletta Leotta’dan kötü haber

DOĞUM GÜNÜNE KATILMADI

30 yaşına giren güzel spiker, yaşgünü pastasını tek başına üfledi. Partide çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan servis etti. Ancak Can Yaman'ın hiçbir karede olmadığı görüldü. Bu da ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.