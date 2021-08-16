Işın Karaca’ya kötü haber! Apar topar Kıbrıs’a gitti

Karaca, tatil için bir süreliğine kızı Mia'yı da annesinin yanına göndermişti. Mia hastanede anneannesinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Işın Karaca, geceyi annesinin yanında kızıyla birlikte geçirdi.

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