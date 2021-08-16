Başkan Erdoğan’ın ‘kurtarılma operasyonu gözlerimizi yaşarttı’ demişti! O bebeğin babası konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi sonrası 38 evin sular altında kaldığı Babaçay Mahallesinde bir evin çatısında yaklaşık 20 saat mahsur kalan ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen bir operasyon ile kurtarılan 15 aylık bir bebeğe dikkat çekerek, "O operasyon bizi rahatlattı. Sepetin içinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşarttı" demişti. 15 aylık Adem bebeğin babası Özcan Kabakaya SABAH'a konuştu.





AİLEMİZİ TAHLİYE EDECEKTİK ANCAK ARABAMIZ ÇALIŞMADI

Afetin yaşandığı 11 Ağustos'tan 2 gün önce Babaçay'da bulunan baba evine eşi ve çocuğuyla birlikte tatile geldiklerini söyleyen Özcan Kabakaya, "Afetin yaşandığı gece saat 02.30'da uyandım. Ardından babam da uyandı. Hava gök gürültülü ve sağanak yağışlıydı. Babamla beraber durum tespiti için dışarıya çıktık. Dışarda insanlar geziyordu, herkes sokaktaydı.