Gökhan Töre Beşiktaş'ın galibiyetini eşiyle kutladı
Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 3-0'lık galibiyetle başladı. Yıldız futbolcu Gökhan Töre ise galibiyeti eşi Buket Büyükdere ile kutladı. Çocuklarını evde bırakarak baş başa geçiren ikili, kahve içip sohbet etti.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, eşi Buket Büyükdere ile Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek lige moralli bir başlangıç yapan Töre, galibiyeti eşiyle kutladı.
BAŞ BAŞA VAKİT GEÇİRDİLER
Hafta sonunu çocuklarını evde bırakarak baş başa geçiren ikili, kahve içip sohbet etti.