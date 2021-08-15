Demet Akalın Manavgat’taki yangında evini kaybeden teyzeye verdiği sözü tuttu

"KAMYONUMUZ YOLA ÇIKACAK" DEMİŞTİ

Yangından etkilenen bölgelere 20-25 bin TL'lik yardım göndereceğini açıklayan Akalın, Instagram'dan yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Şarkıcı, gönderisinde, "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama... Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha... Yarın kamyonumuz Bodrum'a yola çıkacak..." ifadelerine yer vermişti.