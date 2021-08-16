Aras Bulut İynemli Kubilay Aka’ya ilk yardıma koştu! Apar topar hastaneye kaldırdı

Hürriyet'in haberine göre, kafasındaki kanı durduramayınca da, Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi'ne götürdüğü oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldı.

Durumu iyi olan oyuncu, şimdi evinde dinlenerek iyileşiyor.

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