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Aras Bulut İynemli Kubilay Aka’ya ilk yardıma koştu! Apar topar hastaneye kaldırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Aras Bulut İynemli Kubilay Aka’ya ilk yardıma koştu! Apar topar hastaneye kaldırdı

Geçtiğimiz hafta evinde kaza geçiren Kubilay Aka, düşüp kafasını cama vurdu. Kanamayı bir türlü durduramayan Aka’nın yardımına yakın arkadaşı ve komşusu Aras Bulut İynemli koştu. Apar topar hastaneye kaldırılan Aka’nın kafasına 12 dikiş atıldı.

Geçtiğimiz hafta dengesini kaybedip kafasını cama çarparak yaran Kubilay Aka'ya kapı komşusu Aras Bulut İynemli yardıma koştu.

Zekeriyaköy'de aynı sitede oturan oyuncu Kubilay Aka ve Aras Bulut İynemli'nin "Çukur" dizisindeki rol arkadaşlığı zamanla yakın dostluğa, sonra da komşuluğa evrildi.

12 DİKİŞ ATILDI

Durum böyle olunca, Kubilay Aka'ya ilk yardıma İynemli koştu.

Hürriyet'in haberine göre, kafasındaki kanı durduramayınca da, Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi'ne götürdüğü oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldı.
Durumu iyi olan oyuncu, şimdi evinde dinlenerek iyileşiyor.

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