Cimilli İbo lakaplı sanatçı İbrahim Özer hayatını kaybetti

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Cimilli İbo, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Daha sonra ünlü sanatçı, böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi görmüştü.