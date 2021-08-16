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Cimilli İbo lakaplı sanatçı İbrahim Özer hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Cimilli İbo lakaplı sanatçı İbrahim Özer hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, uzun süre yoğun bakımda kalmasının ardından ağır hasarlı olarak hastalığı atlatmıştı. Bir süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Özer, yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü sanatçıdan kahreden haber geldi. Cimilli İbo'nun vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Karadenizli sanatçı Cimilli İbo'dan (İbrahim Özer'den) kötü haber geldi. Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

RİZE'DE DEFNEDİLECEK

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Cimilli İbo, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Daha sonra ünlü sanatçı, böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi görmüştü.

2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edilmişti. Ancak Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Özer'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

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