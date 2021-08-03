İbrahim Tatlıses'e emekli maaşı şoku! SGK maaşını kesti

4 YILDIR ALIYORDU

İzmir SGK'ya yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses emekli edildi. Ancak geçtiğimiz aylarda flaş bir gelişme yaşandı. Mevzuatta 'çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının bu hakkı geri alındı.