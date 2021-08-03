İbrahim Tatlıses'e emekli maaşı şoku! SGK maaşını kesti
MAGAZİN Sabah
Son dakika haberine göre: Sosyal Güvenlik Kurumu, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses’i 2017’de malulen emekli edip 3119 lira maaş bağlamıştı. Kurum, ünlü türkücü, İbo Şov’a başlayınca, ‘Yeniden çalışabiliyor’ gerekçesiyle maaşını kesti.
İbrahim Tatlıses, 2011 tarihinde İstanbul Maslak'ta, Abdullah Uçmak'ın adamları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı.
4 YILDIR ALIYORDU
İzmir SGK'ya yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses emekli edildi. Ancak geçtiğimiz aylarda flaş bir gelişme yaşandı. Mevzuatta 'çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının bu hakkı geri alındı.
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