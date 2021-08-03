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İbrahim Tatlıses'e emekli maaşı şoku! SGK maaşını kesti

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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İbrahim Tatlıses'e emekli maaşı şoku! SGK maaşını kesti

Son dakika haberine göre: Sosyal Güvenlik Kurumu, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses’i 2017’de malulen emekli edip 3119 lira maaş bağlamıştı. Kurum, ünlü türkücü, İbo Şov’a başlayınca, ‘Yeniden çalışabiliyor’ gerekçesiyle maaşını kesti.

İbrahim Tatlıses, 2011 tarihinde İstanbul Maslak'ta, Abdullah Uçmak'ın adamları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı.

Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu.

4 YILDIR ALIYORDU
İzmir SGK'ya yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses emekli edildi. Ancak geçtiğimiz aylarda flaş bir gelişme yaşandı. Mevzuatta 'çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının bu hakkı geri alındı.

SGK, İbo Show'un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün 'yeniden çalışmaya' başladığı gerekçesiyle maaş ödemesini kesti.

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