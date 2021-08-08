Emrah Yılmaz Kuruluş Osman galasında boy gösterisi yaptı | Emrah Yılmaz kimdir?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmakta olan Emrah Yılmaz, yapmış olduğu açıklamada böyle güzel bir günde Kuruluş Osman gibi özel bir galada özel davetli olarak bulunduğu için gurur duyduğunu ifade etti.

Kuruluş Osman'ın sadece bir diziden ibaret olmadığını belirten Emrah Yılmaz, Kuruluş Osman'ın hepimizin hayatında mutlaka önemli bir yere sahip olmuş efsane bir olgu olduğunu belirtti.

EMRAH YILMAZ KİMDİR?

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da fenomen olan Emrah Yılmaz hem karizmatik duruşu hem de özel tasarımları ile dikkat çekiyor.

Hazırlamış olduğu her kombinler her zaman beğenilen Emrah Yılmaz, birçok erkeğin bu konuda idolü haline gelmiş durumda.

Özellikle genç yaştaki erkekler giyim tarzlarını belirlerken kendilerine Emrah Yılmaz'ı örnek alıyorlar.

Hem yakışıklı hem de şıklığı ile ön plana çıkan fenomen, kendine özgü bir giyim tarzına sahip.

Diğer taraftan pek çok kadın da Emrah Yılmaz'a hayranlık duyuyor.

Emrah Yılmaz, Instagram'da paylaştığı kıyafet kombinelerinin yanı sıra çektiği videolarla da ilgi çekmeyi başarıyor.