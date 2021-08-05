Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Alaçatı'da! Kameraları görünce moralleri bozuldu
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi. Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la vakit geçiren çiftin, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince morali bozuldu.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aile dostları Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la Alaçatı'da buluştu.
İmirzalıoğlu, ilerleyen saatlerde kendilerini çeken gazetecileri görünce masadakilere, "Bizi çekiyorlar" diyerek, uyarıda bulundu. Hep birlikte kendilerini çeken muhabirlere bakan dörtlü, mekan çalışanlarına bir şeyler söyleyerek, yemeklerine devam ederken, bir anda morallerinin bozulduğu görüldü.
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti kızlarına Lalin ismini vermişlerdi.
AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.
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