Burcu Esmersoy afet bölgesine yardıma koştu: ’Böyle bir günde sessiz kalamazdım’

Türkiye'de gerçekleşen orman yangınları sonrası birçok isim, dernek vb. kurumlardan yardım ve bağışlar da gelmeye başladı. Bazı isimler ise sadece sosyal medyadan paylaşım yapmayı tercih etti.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI!"

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da Twitter ve Instagram paylaşımı yerine yardımlara destek vermeyi tercih etti. Esmersoy, "Herkes üzerine düşeni yapmalı. İnsanlar hayatlarını kaybetti, Evleri kül oldu. Ben burada sessiz kalamazdım. Böyle günde beraber yaraları sarmalıyız" dedi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Afet bölgesine yardıma koşan Burcu Esmersoy'a sosyal medyadan da büyük destek geldi. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;

- Seninle gurur duyuyoruz Burcu.

- Çok güzelsin. Kalbin de çok güzel.

- Evet yüreğinin güzelliği yüzüne yansımış.

- Sessiz kalmadığın için teşekkürler sana.