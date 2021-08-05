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O iddialara Seda Sayan'dan flaş yanıt: Sazanlar hemen atlıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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O iddialara Seda Sayan’dan flaş yanıt: Sazanlar hemen atlıyor

Demet Akalın ile yaşadığı tartışma ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeme gelen Seda Sayan, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Yaptığı photoshoplarla adından söz ettiren Seda Sayan, "Gülmek için yaptıklarıma bazı sazanlar hemen atlıyorlar" dedi.

Instagram'da yayınladığı fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, Etiler'de bir mücevher mağazasında uzun süre raflardaki takıları inceledi.

"YATIRIM İÇİN TAKI ALMAM"
Gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Yatırım için mi bakıyorsunuz?" sorusuna, "Yatırım için takı almam; ya beğendiğimi alırım ya da değişim yaparım" yanıtını verdi.

Sosyal medyada yaptığı photoshop'larla çok konuşulan Sayan, "Fotoğraflarla oynamayı seviyorum. Bazen gülmek için yapıyorum. Gülmek için yaptıklarıma bazı sazanlar hemen atlıyorlar" diyerek, bu yöndeki eleştirileri çok umursamadığını söyledi.

OĞULCAN-EZGİ CEVABI!
Ünlü şarkıcıya, 30 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin'in uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini sürpriz şekilde sona erdirmesi hatırlatıldı.

Seda Sayan, "Bu konuda benim konuşmam abes olur. İkisi de yetişkin insanlar. Konuşmuşlar, böyle karar almışlar" diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

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