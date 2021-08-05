O iddialara Seda Sayan’dan flaş yanıt: Sazanlar hemen atlıyor

Sosyal medyada yaptığı photoshop'larla çok konuşulan Sayan, "Fotoğraflarla oynamayı seviyorum. Bazen gülmek için yapıyorum. Gülmek için yaptıklarıma bazı sazanlar hemen atlıyorlar" diyerek, bu yöndeki eleştirileri çok umursamadığını söyledi.

OĞULCAN-EZGİ CEVABI!

Ünlü şarkıcıya, 30 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin'in uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini sürpriz şekilde sona erdirmesi hatırlatıldı.