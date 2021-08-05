Manavgat’tan paylaşım yapan Gamze Özçelik herkesi duygulandırdı: Doğru kararlar verebilmek için...

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Manavgat'a yardım götüren Haluk Levent ve Gamze Özçelik bir araya gelmiş ve fotoğraflarını paylaşmışlardı. Gamze Özçelik son olarak yangın bölgesinden yeni paylaşımlar yaptı. Haluk Levent ile pozlarını paylaşan ünlü isim paylaşımında "İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz" dedi.