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Manavgat'tan paylaşım yapan Gamze Özçelik herkesi duygulandırdı: Doğru kararlar verebilmek için...

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Manavgat’tan paylaşım yapan Gamze Özçelik herkesi duygulandırdı: Doğru kararlar verebilmek için...

28 Temmuz'da Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını sonrasında afet bölgesine yardım götüren Haluk Levent ve Gamze Özçelik el ele verdi. Bölgeden paylaşım yapan Gamze Özçelik sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Manavgat'a yardım götüren Haluk Levent ve Gamze Özçelik bir araya gelmiş ve fotoğraflarını paylaşmışlardı. Gamze Özçelik son olarak yangın bölgesinden yeni paylaşımlar yaptı. Haluk Levent ile pozlarını paylaşan ünlü isim paylaşımında "İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz" dedi.

Gamze Özçelik daha sonra yaptığı paylaşımda ise duygularını şöyle ifade etti:

"Bazen gittiğim bölgelerde kontrolü kaybetmeyip, doğru kararlar verebilmek için duygularımı bastırdığımı fark ediyorum.

Hatta kendim bile anlayamıyorum bazen ne kadar etkilendiğimi. Ta ki kendimle baş başa kalana dek. Kaç kez biliyorum uçaktan inip arabama bindiğimde ağlama krizlerine girdiğimi...

Şimdi devam eden yangınsa, içimde büyümeye devam ediyor ve sanırım hiç sönmeyecek..."

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatını bir anda değiştiren Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, 2017 yılından beri faaliyet gösteriyor.

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