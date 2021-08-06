Türkiye orman yangınlarına karşı tek yumruk! Ünlü isimler harekete geçti







İSYAN VAR!

Yangın söndürme toplarının fiyatının 200 liradan 500 liraya fırlaması ünlü isimleri isyan ettirdi. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ise "Haram olsun" diyerek tepki gösterdi.

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