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Türkiye orman yangınlarına karşı tek yumruk! Ünlü isimler harekete geçti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.08.2021
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Türkiye orman yangınlarına karşı tek yumruk! Ünlü isimler harekete geçti

28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına karşı Türkiye tek yürek oldu. Sanatçılar da ya yangının içinde ya da yardım göndererek üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Bu durum sosyal medyada büyük destek gördü...

Türkıye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlar herkesi derinden üzerken, ünlüler de yüreğimize düşen ateşi söndürmek için harekete geçti. 171 yangından 152'si söndürülürken, ülke genelinde 21 uçak ve 58 yangın söndürme helikopteri yangına hassas ormanların bulunduğu bölgelerde görev aldı. Sanatçılar da bu yoğun çalışmaya İbrahim Çelikkol gibi ya yerinde destek verdi ya da yardım gönderdi.

İşte o destekler:

4 TIR GÖNDERDİ
Sosyetik Yasemin Özilhan da yangın bölgelerine soğutucu tırlarla yardımda bulundu. Özilhan 4 tane soğutucu TIR yolladı.



Özilhan, "Böyle zor günlerde kenetlenmemiz gerekiyor. Herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.



TEŞEKKÜR ETTİ...
Popçu Gülşen, sağlık çalışanlarımızı unutmadı. Gülşen, "Üzüntümüz, acımız çok büyük. Salgının üzerine yangınlar da eklenince sağlık çalışanlarımızın işi iyice zorlaştı Hepinize gece gündüz demeden bu yangın felaketinde verdiğiniz destek için minnettarım. Teşekkürler Sağlık Bakanlığı" mesajı yayınladı.



Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da olan sunucu Ece Erken koy koy gezerek tahliye olması gerekenlere yardım etti. Ece Erken yaklaşık 180 kişinin tahliye olmasına destek verdi.



YALÇIN DA SESSİZ KALMADI
Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın kamyon buz yolladı. Yalçın, Tema Vakfı'na da yüklü bir bağış yaptı.



UMUDU TÜKENİYORDU
Demet Akalın, son olarak "Çeyizim yandı" diye ağlayarak yürek burkan kıza yardım elini uzattı.



Mersin'in Silifke ilçesinde 1 ay sonra evlenecek Fatma Tan'ın çeyizi, çıkan orman yangınında ailesiyle yaşadığı evle birlikte kül oldu.



SAHNE YERİNE YANGINA KOŞTU
Önceki gün konseri olan Sinan Akçıl, sahne yerine yardıma koştu. Ünlü popçu, eşi Burcu Kıratlı ile birlikte şehir merkezine giderek yardım ekipleriyle birlikte sabaha kadar çalışmalara destek verdi.




İSYAN VAR!
Yangın söndürme toplarının fiyatının 200 liradan 500 liraya fırlaması ünlü isimleri isyan ettirdi. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ise "Haram olsun" diyerek tepki gösterdi.

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