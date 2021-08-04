Müge Anlı afet bölgesi için harekete geçti! Müge Anlı ve Dostları afet bölgesinde
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Müge Anlı, Ege ve Akdeniz’de başlayan orman yangınlarının ardından Antalya’ya gitti. Antalya Gündoğmuş’da köyleri ziyaret eden Anlı, yaraları sarmak için harekete geçti. Müge anlı ve Dostları Aşevi afet bölgesine çıkarma yaptı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Antalya Manavgat'taki afet bölgesine sıcak yemek seferberliği başlattı. Yangın bölgesine giden Müge Anlı, yaraları sarmaya çalışırken Müge Anlı ve Dostlarının kurduğu aşevinden yangın söndürme çalışmalarına katılan görevlilere ve gönüllü vatandaşlar sıcak yemek ikram edildi.
Ülkenin dört bir yanını seferber etti. Müge Anlı ve Dostları Aşevi afet bölgesine çıkarma yaptı.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Anlatya Manavgat'taki afet bölgesine sıcak yemek seferberliği başlattı.
Müge Anlı ve dostlarının kurduğu aşevinden Yangın söndürme çalışmalarına katılan görevlilere ve gönüllü vatandaşlar sıcak
yemek ikram edildi.
Kızılay aracılığıyla dağıtılan yardımlar, afet sonlanıncaya kadar devam edecek.
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