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Alevlerin içine daldı! İbrahim Çelikkol Ören'deki yangına müdahalede ön sırada yer aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Alevlerin içine daldı! İbrahim Çelikkol Ören'deki yangına müdahalede ön sırada yer aldı

Türkiye'de devam eden orman yangınları 8'inci gününde. 38 ilde 163 yangın çıkarken, 152'si söndürüldü. Ülkenin dört bir yanından afet bölgesine akın eden vatandaşlar arasında ünlü isimlerde vardı. Bunlardan biri de İbrahim Çelik kol oldu. Çelikkol, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını durdurmak için hortumla alevlerin içine girdi.

Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da yer aldı. Hortumu sırtına alan Çelikkol'un boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar görüntülendi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Milas'taki orman yangınından kendisine ulaşan görüntüleri paylaştı.

Sandal paylaşımında "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Bana gönderdikleri videoları ve mesajları aynen sizlerle paylaşıyorum. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Göz göre göre buna izin vermemeliyiz. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum" dedi.

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