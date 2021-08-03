Usta tiyatrocu Hüseyin Özay’dan acı haber! Mehmet Bozdağ duyurdu

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan usta oyuncu Hüseyin Özay, 62 yaşında hayata veda etti. Diriliş Ertuğrul'daki karakterinin yanı sıra Sen Anlat Karadeniz, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurtlar Vadisi Pusu ve Ezel gibi projelerde de yer alan efsane ismin cenazesi 4 Ağustos Çarşamba tarihinde öğle namazı sonra toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.

Mehmet Bozdağ, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Diriliş Ertuğrul dizimizin değerli oyuncusu ve kıymetli tiyatro sanatçısı Hüseyin Özay'ın vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır diliyorum."