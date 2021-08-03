Usta tiyatrocu Hüseyin Özay’dan acı haber! Mehmet Bozdağ duyurdu
Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Hüseyin Özay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Sen Anlat Karadeniz, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurtlar Vadisi Pusu ve Ezel gibi önemli projelerde de yer alan Özay'ın vefatını Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan usta oyuncu Hüseyin Özay, 62 yaşında hayata veda etti. Diriliş Ertuğrul'daki karakterinin yanı sıra Sen Anlat Karadeniz, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurtlar Vadisi Pusu ve Ezel gibi projelerde de yer alan efsane ismin cenazesi 4 Ağustos Çarşamba tarihinde öğle namazı sonra toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.
Mehmet Bozdağ, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini şu sözlerle açıkladı:
"Diriliş Ertuğrul dizimizin değerli oyuncusu ve kıymetli tiyatro sanatçısı Hüseyin Özay'ın vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır diliyorum."