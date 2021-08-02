Oyuncu Suat Ergin sahte profille 12 yaşındaki kıza cinsel mesajlar attı!
Son dakika haberine göre: 35 yaşındaki oyuncu Suat Ergin, 12 yaşında bir kıza sosyal medyadan istismarda bulundu. Kızın ağabeyi oyuncu Ergin'i yakalatırken, attığı mesajlar ortaya çıktı. Mahkeme “Kızı 16 yaşında sanıyordum” diyen oyuncuya beraat kararı verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti ama sonuç değişmedi.
35 yaşındaki oyuncu Suat Ergin, 12 yaşında bir kıza sosyal medyada istismarda bulundu. Hazırlanan iddianameye göre; 2018'de 7. sınıf öğrencisi Ş.A., Ergin ile sosyal medyada tanıştı. Ergin sahte bir hesaptan kimliğini saklayarak kendisini 18 yaşında olarak tanıttı, kıza "Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Takılırız sabaha kadar" gibi mesajlar atmaya başladı.
KIZIN AĞABEYİ OYUNCUYU YAKALATTI
Kız, oyuncuyu engelledi ve durumu ailesine bildirdi. Kızın ağabeyi, oyuncuyla yazışarak buluşma organize etti. Oyuncu, kızla buluşacağını zannederek metrodan çıktı, kendisini Ş.A'nın ağabeyi ve mahalleli bekliyordu. Gözaltına alınan oyuncu, mesajları kabul etti ama "Ben onu 16 yaşında sanıyordum" diye kendisini savundu.
'BİLECEK DURUMDA DEĞİL'
Oyuncuya 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Öte yandan oyuncunun başka kızlarla da cinsel içerikli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme oyuncuya, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldığını ancak daha az cezayı öngören 'cinsel taciz' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mağdurun kendi rızasıyla sanıkla konuştuğunu kaydeden mahkeme, "Mağdur yaşını 15'ten büyük olarak söyledi. Sanığın mağdurun yaşını bilecek durumda olmadığı anlaşılmıştır" dedi ve oyuncunun beraatına karar verdi.
BAKANLIK KARARA İTİRAZ ETTİ
Karara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Sanığın, yaş konusundaki savunmasının suçu değiştirmeyeceğini belirterek, "Mağdurun konuşmalardan rahatsız olup hesabını kapatması da konuşmaya rızasının olmadığını gösterir" dedi. Beraat kararının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Ancak üst mahkeme de beraat kararını onadı.
'YAŞINA ALDANDIĞIM İÇİN SUÇLUYUM'
8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu Ergin, hakime "Binlerce çocuğa oyunculuk koçu yaptım. Hiçbirine ağabeylikten başka bir şey yapmadım. Bu iddiaya inanmıyorum, inanmak istemiyorum. 12 yaşındaki bir kız çocuğuna ancak ağabeylik yaparım" dedi. Kızın yaşı hakkında yanlış bilgiler verdiğini öne süren Ergin, "Adresinin sonunda 92 ibaresi vardı, doğum tarihi sandım. Yaşına aldandığım için suçluyum ama istismar suçunu asla kabul etmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.
KARAR KAMU VİCDANINI ZEDELEYECEK
Beraat kararına itiraz eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Beraat kararı kamu vicdanını zedeleyecek, toplum nezdinde infiale yol açacaktır. Bahse konu suçlarda indirim uygulanmaması, beraat kararı verilmemesi kamu düzeninden olduğu kadar, adalete ve devlete olan güveni sarsmamak adına önem teşkil etmektedir" denildi.
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