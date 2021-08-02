Oyuncu Suat Ergin sahte profille 12 yaşındaki kıza cinsel mesajlar attı!

35 yaşındaki oyuncu Suat Ergin, 12 yaşında bir kıza sosyal medyada istismarda bulundu. Hazırlanan iddianameye göre; 2018'de 7. sınıf öğrencisi Ş.A., Ergin ile sosyal medyada tanıştı. Ergin sahte bir hesaptan kimliğini saklayarak kendisini 18 yaşında olarak tanıttı, kıza "Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Takılırız sabaha kadar" gibi mesajlar atmaya başladı.