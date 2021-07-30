Aslışah Alkoçlar yangın bölgesinden paylaştı! Gökten kül yağdı

Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan ve şimdilerde bebek bekleyen Aslışah Alkoçlar, orman yangınlarının yaşandığı bölgeden paylaşımlar yaptı.

ÜSTLERİNE KÜL YAĞDI

Yangın bölgesinde tatilde olan Aslışah Alkoçlar'ın yatında çektiği görüntülerde gökten kül yağdığı görülüyor.

İşte Aslışah Alkoçlar'ın yangının korkunç yüzünü ortaya koyan paylaşım;