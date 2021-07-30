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Aslışah Alkoçlar yangın bölgesinden paylaştı! Gökten kül yağdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Aslışah Alkoçlar yangın bölgesinden paylaştı! Gökten kül yağdı

Manavgat’ta başlayan ve ülkenin pek çok yerine sıçrayan orman yangınları yürek yaktı. Yangın bölgesinde tatilde olan Aslışah Alkoçlar, yatında çektiği görüntüleri paylaştı. Alkoçlar paylaşımıyla yangının korkunç yüzünü ortaya koydu.

Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan ve şimdilerde bebek bekleyen Aslışah Alkoçlar, orman yangınlarının yaşandığı bölgeden paylaşımlar yaptı.

ÜSTLERİNE KÜL YAĞDI

Yangın bölgesinde tatilde olan Aslışah Alkoçlar'ın yatında çektiği görüntülerde gökten kül yağdığı görülüyor.

İşte Aslışah Alkoçlar'ın yangının korkunç yüzünü ortaya koyan paylaşım;

Aslışah Alkoçlar yangın bölgesinden paylaştı! Gökten kül yağdı ASLIŞAH ALKOÇLAR YANGIN BÖLGESİNDEN PAYLAŞTI

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