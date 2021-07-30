Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Büyük aşk yaşıyorum

"AYŞE HER ŞEYİ BEDEL ÖDEYEREK HAK ETMİŞ"

Kalp Yarası'nda hayat verdiği Ayşe'yle birçok benzer özelliği olduğunu vurgulayan Yağmur Tanrısevsin, karakterini şöyle anlattı: "Ayşe, her şeyi bedel ödeyerek hak etmiş̧. Zorluklar onun karakterini şekillendirmiş̧. Hayata, insanlara hatta tüm canlılara karşı pozitif bir karakter. Böyle bir karakter beni çok heyecanlandırmıştı. Senaryoyu elime aldığımda ilk onu düşündüm. Ortak yönlerimiz neler diye baktım. Benzer taraflarımız çok fazla. İçinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter. Ayrıca benim gibi hayvan sever. Motivasyonu ise ne olursa olsun kendi ayaklarının üzerinde durmak ve mutlu olmayı başarmak."