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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Büyük aşk yaşıyorum

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.07.2021
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Büyük aşk yaşıyorum

atv'nin Pazartesi akşamlarına damgasını vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizisi Kalp Yarası, reytinglerdeki başarısının yanı sıra sosyal medyanın da en çok konuşulan dizisi olarak öne çıktı. Dizide Ayşe karakterine hayat veren Yağmur Tanrısevsin, kapağında yer aldığı Şamdan Dergisi'ne verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, "Aşkta nasıl bir dönemdesiniz? Aşk en basit tanımıyla nedir sizin için" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri çeken güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kapağında yer aldığı Şamdan Dergisi'ne verdiği röportajda Kalp Yarası'nı, çekimlerin gerçekleştirildiği Hatay'ın büyülü atmosferini ve Ayşe karakterini anlattı.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Büyük aşk yaşıyorum

"ANTAKYA BÜYÜLÜ BİR KENT"

Pandemi nedeniyle bir süre uzak kaldığı set ortamını çok özlediğini belirten Tanrısevsin, "Ben işini yaparken mutlu olanlardanım. Çekimlerimiz Mayıs ayının ortasından beri sürüyor ve ben bu yoğunluğu seviyorum. İşime odaklanmayı seviyorum. Bu ortamı, setin bu tatlı telaşlı halini özlemişim." derken, çekimlerin yapıldığı Hatay-Antakya'yı "Antakya büyülü̈ bir kent. Set dışında, ekip olarak birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz. Antakya'yı keşfediyoruz. Birlikte bir şeyler yapmayı seviyoruz. Bu da motivasyonumuzu yükseltiyor, çok iyi hissediyorum." sözleriyle anlattı.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Büyük aşk yaşıyorum

"AYŞE HER ŞEYİ BEDEL ÖDEYEREK HAK ETMİŞ"

Kalp Yarası'nda hayat verdiği Ayşe'yle birçok benzer özelliği olduğunu vurgulayan Yağmur Tanrısevsin, karakterini şöyle anlattı: "Ayşe, her şeyi bedel ödeyerek hak etmiş̧. Zorluklar onun karakterini şekillendirmiş̧. Hayata, insanlara hatta tüm canlılara karşı pozitif bir karakter. Böyle bir karakter beni çok heyecanlandırmıştı. Senaryoyu elime aldığımda ilk onu düşündüm. Ortak yönlerimiz neler diye baktım. Benzer taraflarımız çok fazla. İçinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter. Ayrıca benim gibi hayvan sever. Motivasyonu ise ne olursa olsun kendi ayaklarının üzerinde durmak ve mutlu olmayı başarmak."

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Büyük aşk yaşıyorum

"KARİYERİMİN OLGUNLAŞMIŞ BİR DÖNEMİNDEYİM"

Tanrısevsin, oyunculuk kariyeri ve gelecek planlarına dair ise "Ben her işimde, her projemde yeni başlamış̧ gibi aynı heyecanı duymayı severim. Bir ömür bu işi yapmayı hedefleyen ve onlarca kadın hikayesini anlatmayı planlayan biri olarak daha çok yol yürüyeceğim. Planlarım açısından bakarsanız da kariyerimin daha fazla sonuç̧ üreteceği, daha olgunlaşmış̧ bir dönemindeyim." şeklinde konuştu.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Büyük aşk yaşıyorum

"ŞU AN YAPTIĞIM İŞLE AŞK YAŞIYORUM"

"Aşkta nasıl bir dönemdesiniz? Aşk en basit tanımıyla nedir sizin için" sorusuna tüm içtenliğiyle cevap veren güzel oyuncu "Ben hayatımda önem verdiğim şeyleri çok değerli görürüm. Bu işimse, işimi en iyi yapmaya çalışırım. Aşksa, aşka duyduğum saygı ve aşkım için yapacağım şeyler de aynı değerdedir, benim için. Şu an yaptığım işle aşk yaşıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin: Büyük aşk yaşıyorum

Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile atv ekranında Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kalp Yarası, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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