Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo öldü mü, sağlık durumu nasıl? Yoğun bakım...

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır.

Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.