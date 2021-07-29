Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo öldü mü, sağlık durumu nasıl? Yoğun bakım...
Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. "Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımdan tedavisi tamamlanınca taburcu edilmişti. Ancak sevilen isim böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındı. İşte, Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo'nun sağlık durumu nasıl? Yoğun bakım...
Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo'nun sağlık durumu nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımdan tedavisi tamamlanınca taburcu edilmişti. Sevilen isimin sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor.
CİMİLLİ İBO ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sevilen isim hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
2020'de yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan İbrahim Özer, yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 'Cimilli İbo' lakaplı sanatçı, yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği yaşayan Özer'in kanında da aşırı enfeksiyona rastlandı.
İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Özer için dostları sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. 'Cimilli İbo' için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.
ORGANLARINDA HASAR OLUŞMUŞTU
Geçen yıl koronavirüse yakalanıp, yoğun bakımda tedavi gören şarkıcının o dönem organlarında hasar oluşmuştu. Özer'in böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atlamış ve şarkıcıya böbrek nakli yapılmıştı.
CİMİLLİ İBO KİMDİR?
Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır.
Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.
Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.
Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.
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