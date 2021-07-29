Alişan bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı! Kardeşinden sonra şimdi de...
Son dakika haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ı Kovid-19 nedeniyle genç yaşta kaybeden Alişan bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı. Yüreğindeki kardeş acısı taze olan Alişan kuzeninin vefat haberiyle derin bir kedere boğuldu. Bir hafta içinde ikinci defa ölüm şoku ile karşılaşan Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşerek kafasını betona çarptığı, bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayata veda etmişti.
Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta toprağa veren Alişan ikinci kez ölüm haberi ile sarsıldı.
Kardeş acısı ile yanan Alişan şimdi de kuzenini kaybetti.
Bir hafta içinde ikinci kez ölüm şoku ile karşılaşan Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş'ın banyoda düşerek kafasını betona çarpması üzerine vefat etti.
Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Ozan Tektaş en son kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.
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