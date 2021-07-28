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Cimilli İbo lakaplı Karadenizli sanatçı İbrahim Özer yoğun bakıma kaldırıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Cimilli İbo lakaplı Karadenizli sanatçı İbrahim Özer yoğun bakıma kaldırıldı

Son dakika haberine göre: Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra ağır hasarla koronayı atlatan Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer'den hayranlarını üzen haber geldi. Cimilli İbo'nun yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edildi. 33 yaşındaki Cimilli İbo'dan bir kez daha kötü haber geldi.

DURUMU BU SEFER KRİTİK

Sanatçı İbrahim Özer (Cimilli İbo) Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı için sevenleri de devreye girdi. Cimilli İbo için kan arayışı olduğu öğrenilirken, çok sayıda seveni kanın hızlı şekilde bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı.

ORGANLARINDA HASAR OLUŞTU

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının, o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti.

BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi. Durumu kritik olduğu öğrenilen sanatçının yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

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