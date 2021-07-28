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Şevval Şahin ve Marcus Aral'la ilgili şok iddia! Barışmak için tehdit etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Şevval Şahin ve Marcus Aral'la ilgili şok iddia! Barışmak için tehdit etti

Olaylı şekilde ayrılan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral mahkemelik olmuş, Aral için uzaklaştırma kararı verilmişti. Kararın ardından yeniden bir araya gelen ikili magazin gündemine oturdu. Şevval Şahin ve Yiğit Aral’ın yeniden aşk yaşamasının nedeni belli oldu. İddialara göre Aral Şahin'i tehdit etti: Elimde görüntülerin var. Onları yayınlarsam hayatın biter...

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, evlilik planları yaptığı Yiğit Aral'la yollarını ayırdıktan sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı. Hatta bir mekanda buluşan Kamışlı ve Şahin, Aral'ın oraya gelmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.

Kıskançlık krizine giren Yiğit Aral, ikilinin masasına oturup önce selfie yapıp sonra da Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte deniz atmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yiğit Aral ile Şevval Şahin tekrar bir araya geldi.

Birbiri hakkında ağır sözler söyleyen Şahin ile Aral, Ege'de tatilin tadını çıkarırken, sevgililer hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırtan Şahin'in 1 hafta sonra tekrar eski aşkına dönmesinin sebebi şantaj. İddiaya göre, Şahin'i "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek tehdit etti. Şevval Şahin de, şantaja boyun eğdi.

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