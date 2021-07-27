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Ahmet Kural ve sevgilisi Gizem Çelik'ten Bodrum çıkarması

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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Ahmet Kural ve sevgilisi Gizem Çelik'ten Bodrum çıkarması

Rol aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs’ta dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Ahmet Kural ve sevgilisi Gizem Çelik, soluğu Bodrum’da aldı. Çökertme koyunda objektiflere takılan aşıklar yine oldukça mutluydu.

Sempatik oyuncu Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Gizem Çelik'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz gün Torba'da gittikleri plajda sarmaş dolaş denize girerek romantik rüzgarlar estiren ikili, önceki gün de oyuncu Şinasi Yurtseven'in teknesine misafir oldu. Çökertme koyunda objektiflere takılan aşıklar yine oldukça mutluydu.

Kural, teknedeki zodyak botu denize indirmeye çalışırken sevgilisi onun yanından ayrılmadı. İkili daha sonra denize girerek romantik tatillerine kaldıkları yerden devam etti.

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