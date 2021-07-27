Ahmet Kural ve sevgilisi Gizem Çelik'ten Bodrum çıkarması

Sempatik oyuncu Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Gizem Çelik'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz gün Torba'da gittikleri plajda sarmaş dolaş denize girerek romantik rüzgarlar estiren ikili, önceki gün de oyuncu Şinasi Yurtseven'in teknesine misafir oldu. Çökertme koyunda objektiflere takılan aşıklar yine oldukça mutluydu.

Kural, teknedeki zodyak botu denize indirmeye çalışırken sevgilisi onun yanından ayrılmadı. İkili daha sonra denize girerek romantik tatillerine kaldıkları yerden devam etti.