Ece Erken ilk kez konuştu: Kafamızda ve sırtımızda bardak kırdılar
Bir dargın bir barışık ilişkilerini geçtiğimiz ay nikah masasına taşıyan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olaylı bir gece yaşadı. Yıldız Tilbe'nin Bodrum'daki konserini izlemeye giden çift, gelen hesaba itiraz etti. Ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye "Bu dolandırıcılık değil mi?" diye sitem eden Mahmutyazıcıoğlu, gerginlik yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken bardaklar havada uçuştu. Ece Erken, olaylı geceyle ilgili ilk kez konuştu.
Yasak aşklarıyla bir dönem magazin gündemine oturan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Önceki akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan çift, olaylı bir gece yaşadı. İddialara göre; Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gittiği mekanda kavgaya karıştı.
Erken ve eşi Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekânda yemek yedi. Hem servisten hem de gelen 19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye "Bu milleti dolandırmak değil mi?" diye sitem edince gerginlik çıktı.
"SIRTIMDA BARDAK KIRDILAR"
Erken dün 'Beyaz Magazin'de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: 2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekâna gittik. Saat 20.00'de gittiğimiz mekânda, 23.00'te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce 'Bu dolandırıcılık değil mi?' dedi.
"ŞİKAYETÇİ OLDUK"
"Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikâyetçi olduk."
DİŞLERİ KIRILDI
Sosyal medyada hızla yayılan haberlerde Ece Erken'in kaşının patladığı eşinin de dişlerini kırıldığı iddia edildi. Olay yerine jandarmanın geldiği ve Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun karakola giderek ifade verdiği de öne sürüldü.
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