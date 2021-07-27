Ece Erken ilk kez konuştu: Kafamızda ve sırtımızda bardak kırdılar

Erken ve eşi Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekânda yemek yedi. Hem servisten hem de gelen 19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye "Bu milleti dolandırmak değil mi?" diye sitem edince gerginlik çıktı.

