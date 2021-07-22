Buse Varol'dan Selçuk Tektaş'a duygusal veda: Burak çok özleyecek

Ölümü ile ailesi ve sanat camiasını yasa boğan Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'a yengesi Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı duygusal mesajla veda etti. Buse Varol eşinin kardeşi Selçuk Tektaş ile birlikte çekilmiş karelerinine yazdığı not ile yürekleri sızlattı.

Buse Varol "Olmadı be Selçuğum. Burak ammosunu çok özleyecek..." sözleri ile acısını dile getirdi. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a vedası...

"Seni hep böyle gülen yüzünle hatırlayacam canım Selçuğum Daha beraber yapacagimiz cok sey vardi 1 ay önce konuşmuştuk temmuzun 20nde 21nde gidecegimiz yeri konusmustuk olmadi be selcugum, burak ammosunu cok ozleyecek seni hic unutmayacak.. en son gun gordum ya seni iyiki sana seni sevdigimi soyleme sansi verdi Allah bana.Bu dünyadaki tanidigim en iyi insan sendin. Hic kalbimi kirmadin, hep senin yerin ayri yengoş derdin. Senin de kalbimdeki yerin çok buyuk ve hic kapanmayacak.ömür boyu bu acı içimizde.. iyiki kardeş oldun bana, iyiki çocuklarımın amcası sen oldun.."