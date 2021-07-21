Son dakika: Selçuk Tektaş öldü mü? Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Son dakika... Selçuk Tektaş neden öldü? Sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 4 haftadır tedavi gören Tektaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından "Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında, neden öldü?" soruları araştırılmaya başlandı.

SELÇUK TEKTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entüne edilmişti. Tektaş, tedavi gördüğü hastaned bu gece hayatını kaybetti.

Tektaş'ın vefat haberini ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "Allah ailesine sabır versin nur içinde yatsın" sözleriyle duyurdu.

CENAZE BUGÜN

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."

"GİTTİ KOCA YÜREKLİ ÇOCUK"

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, üzüntüsünü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla dile getirdi.

"Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk"

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980'de dünyaya geldi. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi. Selçuk Tektaş Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.