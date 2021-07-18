Okan Bayülgen'in 'geri zekalı' davasında flaş gelişme! YouTuber Muhammet Çumanoğlu harekete geçti
''Uykusuzlar Kulübü'' adlı programında, Okan Bayülgen'in kendisine 'geri zekalı' diyerek hakaret ettiğini ileri süren YouTuber Muhammet Çumanoğlu, Bayülgen'den şikayetçi olmuştu. Ünlü sunucu Okan Bayülgen'in Muhammet Çumanoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanacağı davada yeni bir gelişme yaşandı. Muhammet Çumanoğlu, aynı mahkemenin benzer bir davaya baktığını gerekçe göstererek reddi hâkim talebinde bulundu. İşte tüm detaylar...
Youtuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Kaan Okan Bayülgen hakkında, "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Çumanoğlu tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Çumanoğlu'nun dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği sertifikası ile ilişki koçluğu sertifikaları olduğu, Youtube'de özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine çektiği videolarını yayınladığı 2 ayrı kanalı bulunduğu belirtilmişti.
Okan Bayülgen'in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Çumanoğlu'nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edilen dilekçede, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın Youtube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır" denilmişti.
'GERİ ZEKÂLI DEDİM AMA HAKARET ETMEDİM'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, yürütülen soruşturma kapsamında Okan Bayülgen şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Bayülgen ifadesinde, "Muhammet Çumanoğlu'nun yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkâm kesen kişiler hakkında 'Geri zekâlı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır." diye konuşmuştu.
2 YIL 4 AY HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Okan Bayülgen hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Ünlü sunucunun yargılandığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre; müşteki Muhammet Çumanoğlu, mahkemeye sunduğu dilekçede daha önce benzer suçtan Okan Bayülgen'in aynı mahkemede yargılandığını bu nedenle mahkemenin tarafsız olamayacağını belirterek reddi hâkim talebinde bulundu. Çumanoğlu'nun talebi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındı.
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