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Yeliz Yeşilmen'in tatili kabusa döndü! “Bütün deniz kan oldu”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Yeliz Yeşilmen'in tatili kabusa döndü! “Bütün deniz kan oldu”

Yeliz Yeşilmen’in çocuklarıyla birlikte çıktığı tatili kabusa döndü. İki çocuğuyla birlikte tatilde olan Yeşilmen’in son paylaşımı takipçilerini korkuttu. Oğlu Birbey’in başına gelenleri anlatan ve “Bütün deniz kan oldu” Yeşilmen’e geçmiş olsun mesajı yağdı.

Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü. Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Instagram paylaşımıyla takipçilerini korkuttu.

Oğlu Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlatan Yeşlmen şunları söyledi: "Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum."

"GÖRÜNCE KENDİMDEN GEÇTİM"

Sakinleştikten sonra yeni bir açıklamada bulunan Yeşilmen yaşadığı korku dolu anları detaylarıyla anlattı.

"Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize grierken, o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan. Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla..."

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