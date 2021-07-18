Murat Övüç'ün maganda oğlu Burakcan Övüç yine işbaşında! Trafikte dehşet saçtı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı. Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.