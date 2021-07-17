Yeşilçam’ın efsane yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti

Unutulmaz Yeşilçam filmlerinin yönetmeni, aynı zamanda senarist Mehmet Ekrem Dinler, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Çektiği "Cilalı İbo" filmleriyle tanınan Dinler, kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgiye göre saat 12.00'da Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Adana'da 24 Ocak 1928'de dünyaya gelen Dinler, sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi ve filme imza attı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Dinler, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olmuştu.

Daha çok çektiği aşk filmleriyle bilinen Mehmet Dinler, kariyerinin ilk döneminde Kemal Film adına çalıştı. Dinler, 1970'lerden itibaren farklı türlerde birçok filmin yönetmen koltuğuna oturdu ve aralarında Tarık Akan, Taner Yiğit, Süleyman Turan, Kemal Sunal ile Feridun Karakaya'nın bulunduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.

Usta yönetmenin yönettiği bazı filmler ise şöyle:

"Ezan Sesleri" (TV Filmi 1993), "Bir Daha Asla" (1992), "Gizli Oyun" (1989), "Zehirli Çiçek" (1986), "Ağlıyorsam Yaşıyorum" (1986), "Vatan Kucağında" (1982), "Ölmeyen Arkadaşlık" (1981), "Perişan" (1976), "Aman Karım Duymasın" (1976), "Adana Urfa Bankası" (1976), "Kadınlar Hayır Derse" (1975), "Unutma Beni" (1974), "Kır Çiçeği" (1973), "Evlat" (1972), "Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971), "Yuvasız Kuşlar" (1970)