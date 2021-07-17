15/07 Şafak Vakti galasında duygulandıran anlar: “Baban olmasaydı burada değildik”

FETÖ terör örgütünün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filminin galası önceki gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, filmin galasına siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİLER

Filmin yönetmeni Volkan Kocatürk ve yapımcısı Fatih Özcan galada tebrikleri kabul etti. Başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ise Atlas Sineması'ndaki gala öncesi karşılaştığı şehit kızı Elif Beren Karmil'i alnından öptü. Petekkaya, filmle ilgili kendisine soru soran şehit kızına "Ben bir pastaneciyi oynuyorum filmde, bir gün sana pasta gönderirim. Senin baban olmasaydı şimdi biz burada değildik" dedi. Çok duygulanan Petekkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Türk halkının filmidir. Bizler figürandık, o gün Türk halkı başroldü."

Erkan Petekkaya, minik Elif'i böyle içtenlikle kucakladı. Baran Bölükbaşı ve Aslıhan Karalar, başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

