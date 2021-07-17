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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2021
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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı İngiliz yapımı Peaky Blinders'in yeni sezonu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 5. sezonda yaşanan gelişmelerin ardından yaşanacak gelişmeleri merak eden hayranları, Netflix tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Peaky Blinders 6. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Peaky Blinders 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını merak ediyor.

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yönetmeni ise Peaky Blinders 6. sezonun çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.

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