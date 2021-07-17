Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Peaky Blinders 6. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Peaky Blinders 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını merak ediyor.

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yönetmeni ise Peaky Blinders 6. sezonun çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.