SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Kaan Çakır’a büyük şok! Bodrum’daki restoranında yangın çıktı | Kaan Çakır kimdir?
Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın Bodrum'da açtığı restoranında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Peki; Kaan Çakır kimdir? Hangi dizi ve yapımlarda yer almıştır? İşte son dakika magazin haberinin detayları...
Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü.
Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi.
İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı.
Restoran çatısında hasar oluştu. Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.
OYUNCU KAAN ÇAKIR KİMDİR?
Kaan Çakır, 1 Şubat 1977 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğmuştur. Yunanistan Gümilcine'den muhacir olarak gelen bir ailenin ikinci oğludur. İlkokulu Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunda okudu. Daha sonra da ortaokulu ve liseyi İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji'nde okuyarak 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1999 yılında mezun oldu.
Kaan Çakır, 1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan, Ebru Akel, Şenay Gürler, ile birlikte rol almıştır.
Kaan Çakır, 1996 yılında Dormen Tiyatro ile çalışmaya başladı. 1999 yılında yapımcısı Faruk Aksoy olan yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı "Güle Güle" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak, Zeki Alasya, Şükran Güngör, Haluk Bilginer, Ayşegül Aldinç, Nilüfer Açıkalın, Güler Ökten, Serra Yılmaz, Sevda Ferdağ, Ece Uslu, Mahmut Gökgöz, Zeynep Gülmez, İpek Tuzcuoğlu, Hazım Körmükçü, Nejat Birecik, Yüksel Aksu, Şebnem Özinal ile beraber rol aldı.
Kaan Çakır, 2003 yılında başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Ahu Türkpençe'nin oynadığı "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide Necati karakterini canlandırırken Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Tomris İncer, Yasemin Çonka, Esra Ronabar ile birlikte oynadı.
2008 yılında yönetmenliğini Mehmet Güreli'nin yaptığı ve Mehmet Ali Alabora, Alper Kul, Görkem Yeltan, Serkan Ercan ile birlikte oynadığı "Gölge" adlı filmde başrolde oldu.
Başak hanım ile evli olan Kaan Çakır'ın Ali (d.2008) adında bir oğlu vardır.
2011 yılında ailece Bodrum'a yerleşme kararı vererek oraya taşınmıştır. Bodrum'da ki bir okulun kurucularından oldu.
2015 yılında oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi olan "Yemekteydik ve Karar Verdim" adlı sinema filminde Arzu Okay başrolde oynarken Kaan Çakır da Mehmet Güreli ve Sema Poyraz gibi duayen isimlere birlikte başrolde oynadı.
Kaan Çakır, 18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Bodrum Masalı" adlı dizide Alperen Duymaz, Şevval Sam, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Hilmi Cem İntepe, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi ile birlikte oynadı.
İŞTE OYUNCU KAAN ÇAKIR'IN YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
2018 – Diriliş Ertuğrul (Ögeday) (TV Dizisi)
2016 – Bodrum Masalı (Cahit) (TV Dizisi)
2015 – Yemekteydik ve Karar Verdim (Sinema Filmi)
2015 – Muna (Sinema Filmi)
2015 – Adı Mutluluk (TV Dizisi)
2013 – Su ve Ateş (Hamza) (Sinema Filmi)
2013 – Eksik Sayfalar (Sinema Filmi)
2012 – Kalbim 4 Mevsim (Selçuk) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Böyle Bitmesin (Latif) (TV Dizisi)
2012 – Leyla ile Mecnun (TV Dizisi)
2010 – Romantik Komedi (Ergün) (Sinema Filmi)
2010 – Farklı Desenler (TV Dizisi)
2009 – Kış Masalı (Mehmet) (TV Dizisi)
2008 – Gölge (Nevzat) (Sinema Filmi)
2008 – Derdest (Turgut Üstün) (TV Dizisi)
2007 – Leylan (Güven) (TV Dizisi)
2006 – Polis (Tayfun İzmitli) (Sinema Filmi)
2004 – Aliye (Avukat Önder) (TV Dizisi)
2003 – Çaylak (Emre) (TV Dizisi)
2003 – Bir İstanbul Masalı (Necati) (TV Dizisi)
2001 – Hiçbiryerde (Polis) (Sinema Filmi)
1999 – 2001 – Yılan Hikâyesi (Kosta) (TV Dizisi)
1999 – Güle Güle (Kahveci Dilaver) (Sinema Filmi)
1996 – 1999 – Kara Melek (Ertan) (TV Dizisi)
1993 – Süper Baba (TV Dizisi)
1993 – Hastane (TV Dizisi)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları: 2021 YKS taban puan, üniversite kontenjanları ve sıralamalar
- AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak? İşte son dakika açıklaması...
- Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...
- ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte bitiyor? İşte takvim...
- Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama
- 9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi?
- 16 Temmuz Cuma hutbesi! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? Bu haftaki Cuma hutbesi tam metni
- e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....
- Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz zammı ne kadar?