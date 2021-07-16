SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Kaan Çakır’a büyük şok! Bodrum’daki restoranında yangın çıktı | Kaan Çakır kimdir?

Kaan Çakır, 1996 yılında Dormen Tiyatro ile çalışmaya başladı. 1999 yılında yapımcısı Faruk Aksoy olan yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı "Güle Güle" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak, Zeki Alasya, Şükran Güngör, Haluk Bilginer, Ayşegül Aldinç, Nilüfer Açıkalın, Güler Ökten, Serra Yılmaz, Sevda Ferdağ, Ece Uslu, Mahmut Gökgöz, Zeynep Gülmez, İpek Tuzcuoğlu, Hazım Körmükçü, Nejat Birecik, Yüksel Aksu, Şebnem Özinal ile beraber rol aldı.

Kaan Çakır, 2003 yılında başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Ahu Türkpençe'nin oynadığı "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide Necati karakterini canlandırırken Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Tomris İncer, Yasemin Çonka, Esra Ronabar ile birlikte oynadı.

2008 yılında yönetmenliğini Mehmet Güreli'nin yaptığı ve Mehmet Ali Alabora, Alper Kul, Görkem Yeltan, Serkan Ercan ile birlikte oynadığı "Gölge" adlı filmde başrolde oldu.

Başak hanım ile evli olan Kaan Çakır'ın Ali (d.2008) adında bir oğlu vardır.