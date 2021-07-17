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Ünlü oyuncu Seda Güven'den acı haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.07.2021
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Ünlü oyuncu Seda Güven'den acı haber

Geçtiğimiz günlerde anne olan Seda Güven, aldığı acı haberle yıkıldı. Güven’in babası Oğuz Güven hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Güven, cenaze programını da paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Ali Güzel nikah masasına oturan Seda Güven, aralık ayında anne olmuştu. Anne olmanın heyecanını yaşayan Güven, aldığı acı haberle yıkıldı.

BABASINI KAYBETTİ

Seda Güven'in babası Oğuz Güven hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu haberi, sosyal medya hesabından duyurdu.

"Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakıben 16.30'da Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nden kaldırılarak Pierre Loti Mezarlığı'na defnedilecektir."

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