Ünlü oyuncu Seda Güven'den acı haber
Geçtiğimiz günlerde anne olan Seda Güven, aldığı acı haberle yıkıldı. Güven’in babası Oğuz Güven hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Güven, cenaze programını da paylaştı.
Geçtiğimiz yıl Ali Güzel nikah masasına oturan Seda Güven, aralık ayında anne olmuştu. Anne olmanın heyecanını yaşayan Güven, aldığı acı haberle yıkıldı.
BABASINI KAYBETTİ
Seda Güven'in babası Oğuz Güven hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu haberi, sosyal medya hesabından duyurdu.
"Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakıben 16.30'da Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nden kaldırılarak Pierre Loti Mezarlığı'na defnedilecektir."