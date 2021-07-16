Kıvılcım Harika Ertunç’a sapık hayran şoku! Savcılığa koştu
Sunucu ve model Kıvılcım Harika Ertunç, kendisini saplantı haline getiren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya üzerinden hakarete maruz kalan Ertunç, kişinin arkadaşlarına da ulaşıp asılsız iftiralarda bulunduğunu bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.
Sunucu ve model Kıvılcım Harika Ertunç, sosyal medya üzerinden kendisini saplantı haline getiren kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç sunucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak sosyal medya hesabı İnstagram'a bir kullanıcı tarafından hakaret içerikli ifadelerle şahsına saldırıda bulunduğunu ifade etti.
'AĞIR HAKARETE MARUZ KALIYORUM'
Kıvılcım Harika Ertunç savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde sosyal medya kullanıcısının ağır hakaret içerikli mesajlarla sık sık kendisini rahatsız ettiğini, saplantılı kullanıcının bununla da kalmayarak arkadaşlarına mesajlar attığını kaydetti. Şikâyet üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
'YOGAYA KATILACAĞIM MAİLİNE ŞİFRE ATTIM'
Savcılık soruşturma kapsamında güzel sunucunun ifadesine başvurdu. Savcılıkta ifade veren Ertunç, 'Söz konusu kullanıcıdan hakaret içerikli mesajlar almaktayım.
Bu mesaj çıktılarını dosyaya ibraz ettim. Ayrıca aynı hesap başka bir arkadaşımla iletişime geçerek 'Biraz sonra yoga sınıfına katılacağım, benim üyeliğimi dolduğu için senin mail adresini kullanacağım. Birazdan mailine şifre gelecek bana yollar mısın?' şeklinde mesaj attı.' diye konuştu. Kimliği belirlenen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama
- 9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi?
- 16 Temmuz Cuma hutbesi! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? Bu haftaki Cuma hutbesi tam metni
- e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....
- Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz zammı ne kadar?
- Kurtlar Vadisi için şaşırtan iddia... Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...
- Cuma mesajları 16 Temmuz 2021: Dualı, ayetli, anlamlı resimli en güzel cuma mesajları ve sözleri...
- Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?
- Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı? Telafi sınavı...